Ministrul Energiei: prețurile la pompă nu vor crește la 10 lei

Prețurile la pompă nu vor crește la 10 lei, după cum dă asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a declarat, în contextul zvonurilor din spațiul public privind majorarea costurilor pentru combustibili, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, că nu există, în acest moment, motive pentru astfel de creșteri de prețuri: „Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru cel puțin 90 de zile”, a declarat Ivan.

Ministrul Energiei a anunțat că statul român are rezerve suficiente pentru asigurarea stabilității costurilor carburanților: „Noi suntem pregătiți, pentru a face față cu depozitele care sunt astăzi la nivel național la toți operatorii economici, plus cu depozitele de urgență pe care le avem și pot să fie eliberate în situații excepționale prin ordinul Ministrului Energiei, să ținem un preț stabil al prețului la motorină și la benzina”, a precizat oficialul.

De asemenea, acesta a transmis că depozitele de combustibili din România, împreună cu rezervele de urgență, asigură aprovizionarea pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile. Totodată, rezervele de gaze sunt în prezent peste media Uniunii Europene, după cum a dat asigurări ministrul: „… sunt rezerve suficiente pentru asigurarea aprovizionării cel puțin 30 de zile cu ceea ce există astăzi în depozite, plus faptul că noi avem deja diversificată sursa de aprovizionare cu diesel la nivel național, plus avem rezerve pentru minim 90 de zile care sunt în rezerva strategică a statului român și care pot să fie, în situație de urgență și excepțională, pot să fie eliberate pentru 90 de zile”, a susținut oficialul, în urma unei conferințe de presă.

Ivan a mai transmis că nivelul rezervelor este rezultatul măsurilor adoptate în cursul verii anului precedent: „Am cerut tuturor operatorilor să facă achiziții în timpul verii, când sunt prețuri reduse la gaze naturale, să le magazineze în depozitele din România și să le folosim în timpul iernii”.