Bolojan, politician sau reformist?

Daniel Mureşan

De la început, Ilie Bolojan s-a dovedit un lipițan înhămat la căruța României, ce avea un singur scop: scoaterea țării din criză. Dar nu și-a calculat bine pașii. A vrut să facă totul foarte repede. Dar PSD i-a pus frână. Consecințele primului pachet de măsuri au venit peste el, a fost o avalanșă ce a îngropat și bunele intenții. În loc să înceapă cu privilegiile politicienilor, a clientelei de partid, a început cu taxe pe mediul de afaceri, cu tăieri de pensii și burse. Mișcare total greșită. Cum să pedepsești un popor în timp ce menții luxul clasei politice?

Iată o altă greșeală, după părerea mea: a ieșit public și a spus că suntem la un pas de recesiune. Mesajul a fost nu numai unul alarmist, ci și iresponsabil. A fost un semnal nepotrivit pentru investitori și pentru piață. Cum să mai aibă cineva încredere într-o economie pe care șeful său o consideră la pământ? De altfel, la puțin după aceste declarații, agențiile de rating au menținut calificativul României. Așa că, Bolojene, mai ușor cu pianul pe scări!

Viclenia acestor „reforme” este clară. Politicienii au fost de acord cu primul pachet de măsuri, doar nu îi afecta. Ne afecta doar pe noi, prostimea. La pachetul doi, când măria-sa politicianul are de suferit, trebuie totul ajustat. Tăiem, dar foarte puțin. Iar Bolojan este un politician, că ne place sau nu. Cu intenții bune, dar cam atât.