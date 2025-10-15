„30 de ani fără Seniorul Corneliu Coposu” – supliment editat cu ocazia Galei „Corneliu Coposu”

A apărut un nou supliment al revistei de cultură „Caiete Silvane”: „30 de ani fără Seniorul Corneliu Coposu”. Suplimentul a fost realizat de istoricul Marin Pop, membru al Fundației „Corneliu Coposu”. În format electronic, suplimentul poate fi citit pe site-ul revistei „Caiete Silvane”, la secțiunea Suplimente (https://caietesilvane.ro/revista-online/suplimente/). Ediția tipărită va fi distribuită gratuit în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a VIII-a ediție a Galei „Corneliu Coposu”, organizată la Zalău, Bădăcin și Bobota, în 10 și 11 noiembrie 2025. Din cuprinsul suplimentului: „Familia”, „Formarea profesională”, „Cariera profesională. Jurnalistul Corneliu Coposu. Opera scrisă (1935-1995)”, „Cariera politică până la arestare (1937-1947)”, „Căsătoria cu Arlette Marcovici. Au fost doar cinci ani împreună”, „Corneliu Coposu în iadul gulagului comunist (1947-1964)”, „Sub lupa Securității (1964-1989)”, „Activitatea politică de după 1990, pe plan intern”, „Contribuția lui Corneliu Coposu la integrarea euroatlantică a României”, „Ofițer al Legiunii de Onoare franceze”, „Seniorul Coposu și Monarhia”, „Trecerea în eternitate şi testamentul politic” și „Posteritatea”.

M. S.