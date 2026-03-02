Sălajul a început anul cu o scădere a înmatriculărilor de persoane juridice

În prima lună din noul an, numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a înregistrat o creștere notabilă de 27,67%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit economica.net. La nivel național, în luna ianuarie a acestui an au fost centralizate peste 11.000 de înmatriculări, dintre care 6.264 SRL-uri, după cum se arată în datele publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Dacă marile județe și capitala se remarcă prin cele mai multe înregistrări de înmatriculări, Sălajul se află la polul opus, județ în care se constată o scădere de 18,45%, potrivit datelor.

Cel mai mare număr de înmatriculări a fost înregistrat în Bucureşti, de 2.706, cu un surplus de 154,89% în raport cu aceeași perioadă a anului trecut.

Un număr ridicat este observat și în județele Ilfov (696, +52,97%), Cluj (557, +35,19%), Timiş (522, +31,82%), Iaşi (482, +14,49%), Braşov (390, +54,76%) și Dolj (350, +44,63%).

De altfel, cel mai mic număr de înmatriculări a fost consemnat în județele Teleorman, de doar 50 și cu o scădere de -21,88% spre deosebire de luna ianuarie a anului precedent, Covasna (54, +45,95%), Tulcea (56, -3,45%), Caraş-Severin (62, +12,73%) și Mehedinţi (66, +17,86%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de înmatriculări sunt raportate în județele Galaţi, cu un plus de 119,33%) și Giurgiu, de 64,71%, în vreme ce județele Teleorman (-21,88%), Vaslui (-21,7%) și Sălaj (-18,45%) înregistrează scăderi notabile, potrivit sursei citate.

Potrivit datelor ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt transport și depozitare, în număr de 2.045, comerț cu ridicata și cu amănuntul (1.646), precum și activități profesionale, științifice și tehnice (1.085).