Festivalul coral de muzică religioasă la Bobota

Festivalul coral de muzică religioasă, ediția a III-a, s-a desfășurat sâmbătă la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Bobota.
Evenimentul a debutat cu o rugăciune de binecuvântare săvârșită de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, urmată de un cuvânt de început adresat corurilor și publicului prezent. În continuare, părintele Doru Gârboan, paroh al bisericii din Ortelec, a prezentat membrii juriului și corurile concurente. Fiecare formație corală a prezentat câte două lucrări, evidențiind diversitatea și frumusețea repertoriului bisericesc.
La final, Preasfințitul Părinte Benedict a înmânat premiile acestei ediții: trofeul festivalului a revenit corului Parohiei Ortelec, premiul I corului Parohiei Tihău, premiul al II-lea corului Parohiei Porolissum din Zalău, iar premiul al III-lea corului Parohiei Plopiș. De asemenea, au fost acordate două premii de autenticitate formațiilor corale ale Parohiilor Bădăcin și Aluniș.
M. S.