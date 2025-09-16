Puterea pierde putere

Cel mai recent sondaj publicat în septembrie arată din nou o tendință tot mai conturată. AUR crește constant, PSD redevine un partid de referință pentru mulți votanți, deși se află încă sub scorul obișnuit, iar PNL și USR pierd teren. Cu aproape 41% în intențiile respondenților, AUR devine partidul celor nemulțumiți. Este cumva firesc, iar această ascensiune a prins avânt odată cu alegerile prezidențiale.

Asistăm la un tablou al celor care contestă măsurile guvernării. Dacă în trecut aceste frustrări erau exprimate într-un ton mai reținut, în prezent direcția este evidentă. Deși toate aceste măsuri sunt drastice, ele au fost necesare. Ar fi fost interesant de văzut un pachet solid de idei din partea opoziției, pentru a înțelege în ce măsură alte decizii ar fi putut readuce economia pe făgașul normal. PSD, care pare să guverneze în liniște, își repară poziția și înregistrează o ușoară creștere. PNL și USR se mențin în jurul cifrelor obținute la alegerile din decembrie 2024, iar această stagnare poate fi explicată prin participarea lor la guvernare.

Tabloul general scoate în evidență o polarizare accentuată. AUR se impune ca principala forță a opoziției, mai ales prin discursuri, PSD încearcă să își recapete puterea, iar PNL și USR sunt împinse în defensivă. De remarcat este faptul că USR pare determinat să rămână activ și prezent. Menținerea acestei tendințe ar putea duce la o configurație politică relativ echilibrată a statului. Diferențele procentuale dintre putere și opoziție devin tot mai mici.

Aceste rezultate sunt cauzate și de diferențele ideologice din cadrul partidelor aflate la guvernare, care au dus la numeroase neînțelegeri. Aceste tensiuni și conflicte expuse public nu aduc beneficii, iar efectele sunt contrare așteptărilor.