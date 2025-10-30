# Altercație pântru gogoșari în ptiața die la Astral, măi, nene, măi. Lăsând la o parte regionalismele, bieții pensionari urmăresc toate reducerile posibile, inclusiv cele pentru gogoșarii trecuți de prima tinerețe, iar când un comerciant anunță marea ieftinire, bătălia poate lua aspecte violente.

# Se apropie sărbătoarea morților, e puhoi de flori, de lumânări, candele, se curăță locurile de veci, se aranjează. Bun, înțelegem, dar în restul anului ce facem? Doar de luminație ne ocupăm de morți?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu