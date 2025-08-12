Tabără de zi în Parohia Ortelec

Sâmbătă după-amiază, 9 august 2025, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vizitat Tabăra de Zi „Icoana din sufletul copilului”, desfășurată la Parohia Ortelec. Ierarhul a fost însoțit de președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, și de vicepreședintele instituției, Adrian Crișan. Împreună, au vizitat atelierele taberei, s-au întâlnit cu cele șase echipe, iar Preasfinția Sa le-a adresat fiecăruia câte un cuvânt, a dialogat cu participanții și le-a oferit iconițe ca binecuvântare.
Tabăra, ajunsă la ediția a V-a, s-a desfășurat în perioada 4–10 august 2025, cu binecuvântarea ierarhului și cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj. Peste 110 copii, împărțiți în șase echipe în funcție de vârstă, au trăit zilnic, între orele 9 și 17, bucuria unui program variat, îmbinând activități educative, culturale și duhovnicești.
M. S.