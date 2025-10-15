Crenvurștii din pui, vânduți și în magazine din Sălaj, plini de E-uri și grăsimi

Crenvurștii se numără printre cele mai populare preparate consumate de români și de sălăjeni la micul dejun. Gustul plăcut și modul rapid de preparare îi determină pe mulți să îi achiziționeze constant. Totuși, numeroase studii atrag atenția asupra riscurilor pentru sănătate pe care le pot aduce aceste produse. Cel mai recent studiu realizat de InfoCons arată că acești crenvurști, din carne pui, pot conține chiar și zece aditivi alimentari și până la 24% grăsime.

În total, au fost analizate zece produse de tip crenvurști din pui, o bună parte dintre acestea fiind disponibile și în marile lanțuri de magazine din județul Sălaj. Denumirile produselor care au făcut obiectul studiului sunt următoarele:

Crenvurști cu carne separată mecanic de pui – Simplu – Carrefour România SA,

Crenvurști cu piept de pui – Carrefour Classic – Carrefour România SA,

Crenvurști cu piept de pui fierți și afumați – Vreau din România – Kaufland România SCS,

Crenvurști cu carne separată mecanic de pui – Baroni – Lidl Discount SRL,

Crenvurști cu piept de pui 85% carne – PIKOK – Lidl Discount SRL,

Crenvurști cu piept de pui – Casa Gustului – Rewe România SRL.

În urma centralizării și analizării informațiilor de pe etichetele produselor, datele arată că 62,5% dintre crenvurștii din pui conțin carne provenită din țări membre ale Uniunii Europene. De asemenea, 25% dintre produse au în compoziție carne provenită atât din UE, cât și din exterior, iar 12,5% conțin carne provenită din România.

Niciun produs fără E-uri

Studiul InfoCons relevă și numărul aditivilor alimentari prezenți în aceste produse. Toți crenvurștii analizați conțin cel puțin un aditiv alimentar. Astfel, 10% dintre produsele analizate au în compoziție 10 E-uri, 20% conțin 8 E-uri, 10% includ 7 E-uri, iar un alt procent identic conține 6 E-uri. Totodată, 20% dintre crenvurști au în compoziția lor 4 E-uri, iar 10% cu 3, 2 sau un singur aditiv alimentar.

Potrivit InfoCons, toate produsele analizate au avut menționate pe etichetă informațiile nutriționale. Valoarea energetică a crenvurștilor din pui variază între 142 kcal și 264 kcal, iar conținutul de grăsimi este cuprins între 7,9 g și 24 g. Cât despre cantitatea de acizi grași saturați, aceasta variază între 2,7 g și 14 g. În ceea ce privește conținutul de sare, acesta este cuprins între 1,5 g și 2,25 g, potrivit datelor furnizate de InfoCons.