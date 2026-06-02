Tratamente la livada de meri

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Venturia inaequalis (rapănul mărului), Venturia pirina (rapănul părului), Podosphaera leucotricha (făinare) și dăunători: Laspeyresia pomonella (Gen. I, viermele merelor și perelor).

Venturia inaequalis (pătarea cafenie a frunzelor, fructelor de măr și rapănul merilor) – pe frunze și lăstari apar pete de culoare brunămăslinie, catifelate pe care se formează organele de înmultire ale ciupercii.

Frunzele puternic atacate se usucă și cad. Pe fructe apar pete asemănătoare celor de pe frunze, cu timpul capătă un aspect răpănos. Fructul rămâne deformat cu crăpături la suprafață.

Podosphaera leucotrica (făinarea mărului) – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin miceliul de rezistența în solzii mugurilor.

Frunzele și lăstarii sunt acoperiți cu o pulbere făinoasă de culoare albăgălbuie, formată din organele de înmultire ale ciupercii. Frunzele rămân mici, alungite, aspre și cu marginile îndoite spre partea superioară, nu cresc, se usucă și cad. Lăstarii rămân golași sau cu un smoc de frunzulițe în vârf. Mugurele terminal este distrus. Lăstarii nu mai cresc și se usucă.

Laspeyresia pomonella (Gen. I, viermele merelor și perelor) – dăunătorul în marea majoritate a regiunilor prezintă 2 generații anuale. Iernează în stadiul de

larvă complet dezvoltată, într-un cocon mătăsos, în crăpăturile scoarței, pe sub frunzele căzute.

Primăvara, în funcție de condițiile climatice, larvele se transformă în pupe, durata acestui stadiu fiind în medie de 20-30 de zile, în funcție de temperatură. Zborul adulților este crepuscular sau nocturn și are loc pe vreme liniștită și caldă. După 5-6 zile de la apariție are loc împerecherea. Ouăle sunt depuse izolat sau în grupe mici pe ramuri, frunze sau fructe. Incubația durează în medie 6-13 zile. După apariție larvele neonate se deplasează 24-48 de ore către fructe, apoi pătrund în acestea, cel mai frecvent prin regiunea caliciului și a pedunculului. După ce pătrunde în fruct, roade o galerie către lojile semințelor și se hrănește cu acestea. Fructul atacat se oprește din creștere și cade, dar înainte de a cădea larva îl poate părăsi pătrunzând în altul. Perioada larvară durează 20-30 de zile, timp în care poate ataca 4-6 fructe.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1, T2 la speciile de măr și păr, în livezile unde s-au realizat următoarele condiții: depunerea pontei.

Tr.1:

1. Exirel – 0,5 – 0,9 l/ha + Sercadis – 0,25-0,3 l/ha sau

2. Karate Zeon– 0,015 % + Orius 25 EW – 0,75 l/ha sau

3. Coragen – 150 ml/ha + Luna Care 71,6 WG – 3 kg/ha sau

4. Jackpot 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + Luna Experience 400 SC – 0,75 l/ha sau

5. Deltagri – 0,375 – 0,4 l/ha + Revyona – 1,3 l/10.000 m² supraf. foliară tratată sau

6. Decis 25 WG – 0,045 kg/ha + Dagonis – 0,72 – 1,2 l/ha sau

7. Cyperfor 100 EC – 0,3 l/ha + Folicur Solo 250 EW – 0,6 l/ha sau

8. Laser 240 SC – 0,9 l/ha + Score 250 EC – 0,2 l/ha sau

9. Traper – 0,9 l/ha + Sekvenca – 0,225 l/ha sau

10. Agree 50 WG – 1 kg/ha + Limocide -2,8 l/ha a + Triumf 40 WG – 2,0-2,5 kg/ha

sau

11. Carpovirusine – 0,1% (1,5 l p.c./ha in 1500 l apa) + Zeama bordeleza Tip ,,Mif” – 3,75-5 kg/ha + Flosul 7,5 l/ha.

În livezile unde G.A. (gradul de atac) al păduchelui verde este mai mare de 15% frunze atacate, pentru combatere, se recomandă utilizarea unui produs:

Teppeki (Afinto) – 0,15 kg/ha sau

Mavrik 2F – 0,75 l/ha sau

Alakazam 500 WG – 0,15 kg/ha sau

Floniki – 0,15 gk/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

T2: se repetă la 8 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 18 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece (cu temperaturi mai scăzute noaptea), tratamentul se repetă la 9 – 14 zile.

Măsuri alternative de combatere: utilizarea capcanelor feromonale.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius

