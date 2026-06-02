Protest la Judecătoria Zalău

Având în vedere măsurile de protest ale personalului auxiliar de specialitate, adoptate prin Hotărârea nr. 2/27.05.2026 a Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, la nivelul Judecătoriei Zalău, în perioada 02–05.06.2026 , activitatea va fi organizată în următoarea modalitate:

I. Desfășurarea ședințelor de judecată:

Cauzele urgente fixate în intervalul orar 08–12 vor fi judecate în acest interval, conform programării stabilite.

Cauzele care nu sunt urgente, fixate în același interval orar, respectiv 08–12, vor fi judecate în ordinea stabilită de președintele fiecărui complet de judecată, după ora 12.

Totodată, cauzele stabilite începând cu ora 12 vor fi judecate la orele deja fixate, cu luarea în considerare a eventualelor decalaje inerente desfășurării ședințelor de judecată.

Lista cauzelor urgente va fi anexată prezentului comunicat. Recomandăm participanților să consulte programul ședințelor de judecată și să se prezinte la instanță cu respectarea acestor repere orare.

II. Programul de lucru cu publicul în cadrul compartimentelor:

Programul cu publicul al compartimentelor instanței va fi redus la jumătate, urmând a se desfășura în intervalul orar 09-11.

M. S.