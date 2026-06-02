AI-ul, între ,,sperietoare” și ,,colaborator”

Inteligența artificială, vrem, nu vrem, va deveni din ce în ce mai mult parte a vieții noastre cotidiene, cu implicații sociale, economice, emoționale fără putință de tăgadă, iar mulți oameni nu știu cum să reacționeze la aceste lucruri: să le fie frică, de exemplu teama de înlocuire, automat pierderea locurilor de muncă, manipularea de informații etc. sau să privească AI-ul ca pe un colaborator, un fel de asistent care îi oferă informații care-l ajută în luarea unor decizii?

Evident, vor fi sectoare mai afectate de AI, mai ales sectoarele cu operațiuni repetitive, aici o contribuție importantă este rezervată robotizării, dar și sectoare sau mai bine zis profesii care necesită multă informație, de exemplu reglementări legale, legislație etc. Cu toate că există tentația de a utiliza și aplica ,,instant” aplicațiile AI, informațiile obținute cu AI, totuși, cel puțin în prezent, aceste informații trebuie folosite cu multe rezerve, altfel spus cu mult discernământ. Dar, utilizarea cu discernământ a informațiilor obținute cu ajutorul AI presupune o pregătire adecvată în domeniul de interes, altfel nu ai cum să separi falsul de adevăr, manipularea de informația corectă.

Pot să susțin acest lucru prin experiența personală: am pus întrebări AI-ului în domeniul meu de competență, știam răspunsul corect din legislația economică aflată în vigoare, iar răspunsul a fost nu de puține ori greșit, lucru recunoscut de către AI după ce l-am corectat. Așadar, multă prudență în utilizarea AI! Pe de altă parte, este adevărat că foarte multe companii care utilizează AI-ul au făcut, continuă să facă concedieri masive în întreaga lume, inclusiv în România, cum ar fi eMag, Renault, Oracle, Amazon, Microsoft etc. și nu toate au legătură doar cu performanțele economice sub așteptări, ci și cu AI-ul.

Dar, există și o parte bună, chiar foarte bună a AI-ului, respectiv acces foarte rapid la multă informație, iar informația este capitală în economia de astăzi, fără informație, de toate felurile, economică, tehnică, științifică etc., nu poți fi competitiv din punct de vedere economic, ca să nu mai spunem de relația cetățean – instituții ale statului, cetățean – societate. Poate că progresul exponențial din ultimul timp al AI-ului ni se pare înspăimântător, și poate chiar este, dar direcția nu cred că mai poate fi schimbată, nici nu trebuie, însă este necesar ca să fie reglementări foarte clare, riguroase, monitorizate foarte bine, altfel există riscul ca în goana după profit să ne trezim cu surprize neplăcute, cu riscuri majore sociale, de securitate și chiar existențiale, dacă AI-ul este scăpat de sub controlul uman.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro