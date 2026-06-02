Bătăuș din Creaca

Polițiștii au fost sesizați sâmbătă seara de către o femeie de 47 de ani, din comuna Creaca, cu privire la faptul că a fost bătută de către fostul concubin. S-a stabilit că în urma unui conflict spontan, un bărbat de 49 de ani, din aceeași comună, ar fi bătut femeia.

În altercație a intervenit și un tânăr de 31 de ani, care, la rândul său, a fost bătut de către bărbatul de 49 de ani.

În urma completării formularului de evaluare a riscului pentru cele două persoane agresate, s-a constatat existența unui risc iminent, față de bărbatul de 49 de ani fiind emise două ordine de protecție provizorii, valabile pentru o perioadă de 5 zile. Totodată, femeia a fost de acord cu montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie și lovirea sau alte violențe.

