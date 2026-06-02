Descoperă „Catrene și epigrame pentru pomi… și pentru poame”, volum scris de Adrian Bumbu

Cercul Militar din Zalău a găzduit astăzi două evenimente importante. Filiala județeană „Voievodul Gelu” Sălaj a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” a marcat Ziua Rezervistului Militar, moment urmat de lansarea volumului „Catrene și epigrame pentru pomi… și pentru poame” de Adrian Bumbu, carte apărută la Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Este volumul de debut al maistrului militar (rr) Adrian Bumbu, lucrarea făcând o subtilă moralizare a societății, în care ironia nu rănește, ironia luminează, fiecare epigramă întâmpinându-l pe cititor cu lejeritate și amuzament, cu grație tăioasă și umor bine dozat.

