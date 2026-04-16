Tratamente la culturile de grâu, orz, secară şi ovăz

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Complex boli foliare – Erysiphe graminis f. sp. tritici și f. sp. hordei (făinarea), Puccinia spp (rugini), Septoria tritici (septorioza), Fusarium spp. (fuzarioza), Pyrenophora spp. (sfâșierea frunzelor) și buruieni.

Erysiphe graminis (făinarea) poate fi întâlnită la grâu, orz, secară, ovăz. Pe frunze, tulpini și mai rar pe spice se constată pete de culoare galbenă, la suprafața cărora se formează o pîslă albă-cenușie, alcătuită din miceliu și organele de fructificație ale ciupercii. Atacul apare pe frunzele de la bază și continuă pe cele superioare.

Frunzele intens atacate se usucă. Timpul răcoros și umed toamna și primăvara, semănături dese, fertilizarea cu doze mari de azot sunt factori care favorizează atacul.

Puccinia striiformis (rugină galbenă a grâului) poate fi întâlnită la grâu, orz, secară și graminee de pajiști și semănate. Atacul se manifestă toamna, pe fața superioară a frunzelor, sub formă unor pustule mici rotunde sau elipsoidale, de culoare galbenă, răspândite neuniform. Primăvara și vara, atacul se intensifică și cuprinde teci, tulpini, ariște, glume. Pe toate aceste organe, dar mai ales pe limb, seconstată pustule galbene- portocalii, dispuse sub formă de dungi longitudinale. Că urmare a atacului, boabele rămân mici și șiștave. Iernile blânde, primăverile răcoroase și umede, precum și fertilizarea unilaterală cu azot favorizează atacul.

Septoria tritici (septorioza) poate fi întâlnită la grâu, orz, secară, ovăz. Pe frunze se constată pete brune și ovale, cu o lungime de 1-2 cm. Pe suprafața petelor, apar punctișoare negre. Boală poate fi întâlnită și pe tecile frunzelor, pe glume, rahis și ariște, Când verile sunt umede și răcoroase, atacul este puternic și frunzele se pot sfâșia. Atacul este mai intens în semănături cu densitate mică și în cele în care grâul a fost semănat fie prea la suprafață, fie la adâncime mai mare decât cea optimă.

Fusarium spp. (fuzarioza tulpinilor și arsură spicelor de grâu) poate fi întâlnită la grâu, orz, ovăz. În fenofază de înfrățire a plantei, se constată zone brunificate pe rădăcini sau pe colet. Plantele înfrățesc mai slab și au o creștere mai redusă. În fenofază de înspicare, spicele albesc și rămân mici. La suprafața lor se constată o pâslă miceliană, de culoare albă – roz. Semințele sunt zbârcite. Temperatura mai mare de 20ºC și umiditatea atmosferică ridicată în perioada cuprinsă între înflorire și coacere favorizează atacul.

Pyrenophora gramineum (sfâșierea frunzelor de orz) poate fi întâlnită la orz, orzoaică. Pe frunze apar pete alungite, de culoare galbenă, care se întind paralel cu nervurile limbului Într-un stadiu mai avansat, petele devin brune și pe timp umed prezintă o pulbere fină brună-cenușie, Țesutul din dreptul petelor se rupe și frunzele apar sfâșiate. Plantele atacate au creștere redusă, înspică mai puțîn și produc boabe șiștave. Semințe infectate, resturi de plante bolnave, semănatul toamna târziu și primăvara devreme favorizează atacul.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare (Tr.1 și Tr.2) la culturile de cereale păioase cu:

1. Verben – 0,6 – 1 l/ha sau

2. Amistar ( Mirador 250 SC a două denumire comercială ) – 0,75 – 1,0 l/ha ) sau

3. Evalia – 1,0 l/ha sau

4. Aviator XPRO 225 EC 0,8-1 l/ha sau

5. Zantara 216 EC – 1,0 -1,2 l/ha sau

6. Revycare – 0,5 -1,5 l/ha sau

7. Falcon PRO 425 EC – 0,6 – 0,8 l/ha sau

8. Priaxor EC ( Imperis ultra a două denumire comercială ) – 0,75 – 1,0 l/ha sau

9. Nativo PRO 325 SC – 0,6 l/ha – 0,7 l/ha grâu; 0,6 – l/ha orz; 1,0 – l/ha triticale sau

10. Promesa 0,75 – 1 l/ha.

Tr. 1 se aplică la începutul alungirii paiului

Tr. 2 se aplică în intervalul cuprins între apariția frunzei stindard – până la înflorire.

Pe parcelele pe care s-a realizat infestarea culturilor de cereale păioase cu buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene, se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu:

1. Dicopur D (Prodate Redox) -1,0 l/ha (grâul să fie în stadiul înfrățire până la formarea primului internod, temperatura >15ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile la 2,4 D, aflate în faza de rozetă) sau

2. Mustang (Vector) – 0,4 – 0,6 l/ha (grâul, orzul, orzoaica, ovăzul să fie în stadiul înfrățire până la formarea celui de-al 2- lea internod, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene aflate în faza de rozetă) sau

3. Rival top 20 SG – 20-30 gr/ha (cerealele păioase să fie în stadiul înfrățire, până la apariția frunzei stindard, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale, aflate în faza de rozetă) sau

4. Cerlit super – 0,54 l/ha (cerealele păioase să fie în stadiul înfrațire, până la apariția frunzei stindard, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene aflateîn faza de rozetă) sau

5. Tomigan XL 102,5 SE – 0,8 – 1,5 l/ha (grâul și orzul să fie în stadiul de 2-3 frunze până la apariția frunzei stindard, temperatura >8ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene aflate în faza de rozetă) sau

6. Sekator progress OD – 0,100 – 0,150 l/ha (grâul, orzul, orzoaica să fie la începutul și sfârșitul înfrățirii până la apariția frunzei stindard, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene, aflate în faza de rozetă) sau

7. Granstar super 50 SG – 40 gr/ha (cerealele păioase să fie în stadiul înfrațire, până la apariția frunzei stindard, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene aflate în faza de rozetă) sau

8. Omnera (Provalia – a două denumire comercială) – 0,5 – 1,0 l/ha (cerealele păioase să fie în stadiul de 2 frunze până la apariția frunzei stindard, pentru buruieni dicotiledonate anuale aflate în stadiul de 2-6 frunze) sau

9. Alliance Delta – 70 gr/ha (se aplică postemergent la grâu, orz, secară, triticale, de la 3 frunze până la formarea celui de-al doile nod, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene) sau 10. Axial 050 EC – 0,9 l/ha (se aplică postemergent la grâu, orz, orzoaică, secară, triticale până la apariția frunzei stindard, când temperatura pe timpul nopții nu scade sub7-8ºC, pentru buruieni monocotiledonate anuale) sau

11. Axial ONE – 1,0 l/ha (grâul, orzul, orzoaica, secară, triticalele să fie în stadiul de prima frunză desfășurată până la apariția frunzei stindard, buruienile monocotiledonate anuale să fie în stadiul de înfrățire până la formarea primului internod, iar buruienile dicotiledonate să fie în stadiul de 2-4 frunze) sau

12. Atlantis flex – 0,2 – 0,33 kg/ha (grâul, triticalele și secară să fie în stadiul de 3 frunze până la apariția celui de al 2-lea nod, buruienile dicotiledonate anuale să fie în stadiul de 2-4 frunze și cele monocotiledonate anuale să fie înainte de înfrațire) sau

13. Flame (Comod Superstar 50 SG – a două denumire comercială) – 30 gr/ha (grâul de t-nă, orzul de t-nă și de primăvară, să fie în faza de 3 frunze până la ieșirea din burduf, iar buruienile dicotiledonate anuale și perene să fie în faza de cotiledoane până la formarea a 6 frunze adevărate cel târziu). Pentru combaterea buruienilor problemă cum sunt turița, Veronica spp., rugul de miriște, coadă calului, se recomandă tratamentul combinat Flame – 30 gr/ha + Bonaca – 0,4 l/ha..

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius

