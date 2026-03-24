Tratamente la cultura de rapiță

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: CEUTHORRHINCHUS NAPI (gărgărița tulpinilor de răpiță).

Gărgărița tulpinilor de răpiță, iernează că adult în stratul superficial al solului de la baza plantelor. Primăvară, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6°C, adulții hibernanti părăsesc locurile de iernare.. Perioada de activitate a gărgăriței tulpinilor de rapiță începe în ferestrele iernii, atunci când temperaturile au valori mai mari de 6°C cu zile însorite atunci când plantele pornesc în vegetaţie şi continuă până la sfârşitul înmuguritului.

Perioada de atac a dăunătorului începe la temperaturi de 9-12°C. Adulţii fac perforaţii marginale pe vârful tulpinilor şi pe frunze unde depun ponta. Larvele rod galerii în măduva tulpinilor. Acestea crapă, se răsucesc, luând fotma literei S, plantele fiind vulnerabile la cădere, ramifică abundent, nu formează silicve sau acestea sunt mici și seci.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare (T1 și T2) la cultură de răpită pe parcelele unde s-au realizat următoarele condiții:

T1: la apariția adulților în cultură, în acest sens va rugăm să utilizați capcane (castroane galbene cu lichid)și să monitorizați zilnic culturile de răpiță (în momentul când apar 10-20 adulți pe/în capcană; PED-ul 1-2 adulți/plantă;

T2: în faza de formare a tulpinii cu:

1. MOSPILAN MIZU – 0,35 l/ha

2. DelCaps 050 CS – 0,08 – 0,1 l /ha sau

3. LAMDEX EXTRA – 0,3 kg/ha sau

4. CYPERFOR 100 EC- 0,25 l/ha sau

5. KARATE ZEON – 0,150 l/ha sau

6. INAZUMA – 0,15 – 0,2 kg/ha sau

7. DELTOP 050 CS – 0,08-1 l/ha. sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice (prinderea adulților în capcane).

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare

Perioada optimă de tratament: când două zile consecutiv, numărul adulților capturați în capcană este în creștere, înainte de depunerea pontei, practic combaterea larvelor este aproape imposibilă.

Pentru aderarea soluției pe plantă în soluția de stropit se va adaugă un adeziv.

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius

