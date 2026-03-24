Bugetul pentru compensarea medicamentelor creşte consistent

Bugetul alocat compensării medicamentelor din programele naţionale de sănătate va creşte la 1,8 miliarde de lei în 2026, de la 1,4 miliarde de lei în 2025, potrivit unui anunţ făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Declaraţia a fost publicată pe pagina oficială de Facebook a ministrului, care a subliniat că majorarea vizează îmbunătăţirea accesului pacienţilor la tratamente. Potrivit oficialului, creşterea bugetului cu 400 de milioane de lei are ca obiectiv reducerea dificultăţilor financiare întâmpinate de pacienţi în accesarea tratamentelor. „Bugetul pentru compensarea medicamentelor din programele naţionale nu este doar o cifră. Este, în primul rând, despre acces real la tratament pentru pacienţi. În 2026, acest buget creşte la 1,8 miliarde de lei, de la 1,4 miliarde de lei în 2025”, a precizat Alexandru Rogobete. Ministrul a adăugat că această majorare ar urma să asigure continuitatea tratamentelor şi să reducă numărul situaţiilor în care pacienţii sunt nevoiţi să suporte costuri ridicate.

• Măsură pentru corectarea dezechilibrelor din sistem

Oficialul a menţionat că decizia face parte dintr-un proces mai amplu de consolidare a sistemului sanitar, afectat în trecut de dezechilibre în finanţare.

„Nu rezolvă totul peste noapte, dar este un pas concret în direcţia corectă. Continuăm să construim un sistem în care tratamentul nu este un privilegiu, ci un drept”, a transmis Alexandru Rogobete. Bugetele pentru medicamente compensate reprezintă una dintre componentele sensibile ale sistemului de sănătate, în condiţiile creşterii costurilor terapiilor moderne şi a numărului de pacienţi eligibili pentru programele naţionale. Majorarea anunţată intervine într-un context în care autorităţile încearcă să menţină echilibrul între sustenabilitatea financiară şi nevoia de acces extins la tratamente.

