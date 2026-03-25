Daniel Săuca

„Ruptura coaliţiei de guvernare s-a produs deja, au transmis pentru Antena 3 CNN surse politice din interiorul PSD. Sorin Grindeanu este pe punctul de a anunţa retragerea partidului de la guvernare, mai spun aceleaşi surse. De asemenea, toate ședințele au fost suspendate până la anunțul decisiv care ar fi așteptat pe 20 aprilie. PNL şi USR au decis deja să nu mai facă Guvern cu PSD dacă social-democraţii vor vota o moţiune de cenzură” (antena3.ro). Așa să fie? Oricum, nu mă mai miră (aproape) nimic. Din perspectiva politicii românești. Poate să vină al nu știu câtelea război mondial, apocalipsa, pe Dâmbovița în jos vor curge aceleași metehne, apucături, coterii politice. Parcă nu s-a schimbat nimic de mintenaș 37 de ani de la Marea Revoluție din Decembrie. Se rupe, nu se rupe coaliția? Poate nu ar avea niciun fel de importanță întrebarea dacă am trăi într-o țară în care „guvernarea merge” indiferent de ce partid/partide se află la putere. Posibile explicații? Să citez din „clasici”: Andrei Pleșu: „Politicul e prea prezent nu numai pentru că preferă să funcționeze pe stadionul răfuielii de paradă, în loc să rămână în atelierul administrației. E prea prezent și din cauza proastei calități a reprezentanților lui. Selecția cadrelor care ajung în vârful piramidei a ajuns jalnică. Se vorbește buruienos, răstit și incorect. Competiția de idei e, de multă vreme, înlocuită de îmbrânceală mitocănească, maniere de birt, ținută plebee – pe scurt, vulgaritate. E limpede că avem de a face cu «doamne» și «domni» de mâna a treia, neșcoliți, prost-crescuți, dizgrațioși. N-ar fi la locul lor nici în funcții mai modeste, marginale, anonime, darmite în fruntea bucatelor” (dilema.ro). Probabil, și din cauza asta, „li se rupe” dacă se va rupe coaliția. Altceva îi mână în luptă. Și nu de ieri, de azi. În fine, nu țin cu unul sau cu altul, nici cu actuala coaliție. Dar, în vremuri grele, de războaie de tot felul, am credința că merită să fim conduși „altfel”, responsabil, spre viitor. Dacă nu al nostru, măcar al copiilor și nepoților noștri. Sună politic, nu-i așa?…