WhatsApp introduce conturi speciale pentru copiii sub 13 ani

WhatsApp va lansa conturi dedicate copiilor sub 13 ani, care vor include funcţii speciale de control parental şi opţiuni limitate de utilizare, potrivit news.ro.

Noile conturi sunt gândite pentru părinţii care vor să le permită copiilor să comunice în siguranţă, oferindu-le în acelaşi timp posibilitatea de a supraveghea activitatea acestora în aplicaţie.

Utilizatorii sub 13 ani vor avea acces doar la mesaje text şi apeluri directe. Alte funcţii ale aplicaţiei, precum Status sau Channels, nu vor fi disponibile pentru aceste conturi.

De asemenea, copiii care folosesc aceste conturi nu vor fi expuşi la nicio formă de publicitate, conform news.ro.

Pentru configurarea unui cont destinat copiilor, părintele va trebui să folosească ambele telefoane, fiind necesară scanarea unui cod QR pentru activare.

În mod implicit, părinţii vor primi notificări atunci când copilul adaugă, blochează sau raportează un contact. În plus, pot activa şi alte alerte legate de activitatea din aplicaţie, cum ar fi schimbarea numelui sau a fotografiei de profil, utilizarea grupurilor de chat sau activarea mesajelor care se şterg automat, potrivit news.ro.

Mesajele de la contacte necunoscute şi invitaţiile în grupuri vor fi trimise într-un folder special, care poate fi accesat doar cu PIN-ul părintelui.

Potrivit Meta, implementarea conturilor pentru utilizatorii sub 13 ani va avea loc treptat în următoarele luni.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro