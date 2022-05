OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: DELIA BRASSICAE (muscă verzei). BREVICORYNE BRASSICA (păduchele cenușiu al verzei), PHYLLOTRETA ATRA (puricele negru al verzei).

DELIA BRASSICAE (muscă verzei) – 2 – 3 generații pe an. Iernează în stadiul de pupă în sol. Apariția adulților are loc când temperaturile medii zilnice ajung la 6-10ºC și durează 2-3 săptămâni. După 3-5 zile are loc împerecherea, iar după 6-8 zile de la împerechere, femelele depun ouă în apropierea coletului sau pe sub bulgarii de pământ, lângă rădăcini. După o perioada de incubație de 7-10 zile apar larvele care pătrund în rădăcini și sapă galerii, care ajung adesea până în regiunea coletului. Plantele atacate stagnează în dezvoltare, au frunzele ofilite și ci timpul se usucă, se smulg ușor din sol, având rădăcinile distruse.

BREVICORYNE BRASSICA (păduchele cenușiu al verzei) – atacă varză, conopidă, gulii, ridichi, hrean, răpită. Iernează în stadiul de ou depus toamna pe tulpinile de varză, răpită sau alte brassicacee cultivate sau spontane. Din luna martie până în noiembrie se pot succeda până la 18 generații. O generație se poate dezvoltă în 10-15 zile. În urmă atacului, pe frunze apar pete gălbui.

Plantele stagnează în creștere și la atacuri intense se usucă. La seminceri, tulpinile florale se colorează în albastru. Florile avortează sau se usucă. Semințele rămân sistave

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultură de varză pe parcelele unde sau realizat următoarele condiții:

PED: 5-10 afide/plantă cu:

1. BENEVIA – 0,75 l/ha sau

2. KARATE ZEON – 0,15 l/ha sau

3. FASTER 10 CE – 0,03% sau

4. MOSPILAN 20 SG ( KRIMA 20 SG ) – 0,075 kg/ha ( 0,0125% ) sau

5. MAVRIK 2 F – 0,05%

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: adunarea și distrugerea resturilor de plante rămase în câmp (frunze, rădăcini, etc.), efectuarea de arături adânci de t-na, distrugerea buruienilor din familia Cruciferae, care formează gazde intermediare în dezvoltarea paduchelui. Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: la plantare și se repetă la 10-14 zile.

Pentru aderarea soluției pe plantă în soluția de stropit se va adauga un adeziv.

Responsabil Prognoza si Avertizare,

Stana Marius