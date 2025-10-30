,,Încărcarea” mediului de afaceri cu noi sarcini și noi cheltuieli este spre binele populației?

Răspunsul este evident că nu, deoarece orice cheltuială în plus a companiilor se va reflecta în prețul plătit de către populație, dar se pare că unii parlamentari asta cred, sau dacă nu cred, atunci înseamnă că fac alte jocuri. Prin inițiativa legislativă L339/2025 pentru modificarea Legii societăților nr.31/1990, Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, depusă la Senat, parlamentarii inițiatori își doresc să pună noi sarcini și bineînțeles noi cheltuieli în spatele companiilor care au cifre de afaceri mai mari de 400.000 lei, adică undeva la 80.000 euro/an, respectiv sub 7.000 euro /lună, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a IMM-urilor vor intra sub incidența acestor prevederi. Despre ce este vorba? Niște domni parlamentari s-au gândit că ce bine ar fi ca orice hotărâre AGA a unui SRL care are cifra de afaceri de peste 400.000 lei/an să fie legalizată la notar sau atestată de un avocat.

Aceasta este prevederea cea mai importantă și cu impactul cel mai mare din cuprinsul așa-zisei inițiative. Cu alte cuvinte, dacă un SRL mic, pentru că la 7.000 euro cifră de afaceri pe lună ești mic, probabil cu 1 asociat, dorește să-și repartizeze o sumă la dividende trebuie să meargă la notar sau la avocat. Care, bineînțeles, te vor taxa! Ce convenabil pentru notari și avocați, nu? Încă o sursă de venituri! Oare inițiatorii sunt notari sau/și avocați? Hmm…. Evident aceste cheltuieli se vor transmite în prețuri, ca să nu mai vorbim de birocrația care o presupune.

Așadar, o firmă cu 1 asociat trebuie să ceară ,,avizul” notarului sau avocatului pentru a-și ridica rodul muncii lui, dividendul. Oare chiar suntem normali? În ceea ce privește hotărârea AGA pentru întocmirea sau modificarea actului constitutiv, acesta este verificat de personalul specializat de la ONRC (Registrul Comerțului), de ce ar mai trebui atestat de un notar sau avocat? Ne întoarcem iar la motivul pecuniar, altfel nu vedem rostul. Aceste încercări de a mai stoarce niște bani de la micile firme ne aduce aminte de o altă inițiativă legislativă prin care un ONG privat, respectiv Camera de Comerț, încerca acum 2-3 ani să introducă un aviz al acesteia asupra bilanțurilor întocmite de către fiecare companie din România, contra cost evident, fără de care să nu mai poată fi depuse la ANAF. Ceva incredibil! Atunci parlamentarii au avut înțelepciunea să respingă acea aberație, sper să o aibă și acum! Cum adică, în condițiile în care în societate se discută intens asupra salariului minim, dacă este oportun sau nu, având în vedere situația economică a IMM-urilor, având în vedere inflația etc., se găsește cineva să încerece să pună noi sarcini birocratice aducătoare de cheltuieli în plus asupra companiilor? Chiar suntem ok?

Alexandru Tamba

