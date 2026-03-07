Lucrări în grădină la începutul lunii martie

Începutul lunii martie aduce primele semne ale primăverii, iar grădinarii știu că acesta este momentul ideal pentru a începe pregătirile pentru noul sezon. Chiar dacă temperaturile pot fi încă scăzute, există numeroase lucrări importante care trebuie realizate în grădină pentru a asigura o dezvoltare sănătoasă a plantelor în lunile următoare.

Curățarea grădinii după iarnă

Primul pas este curățarea spațiului verde. Frunzele uscate, crengile rupte și resturile vegetale rămase din toamnă sau iarnă trebuie adunate și îndepărtate. Această lucrare ajută la prevenirea apariției bolilor și dăunătorilor și permite solului să se încălzească mai repede.

Tăierea pomilor și a arbuștilor

Luna martie este perioada potrivită pentru tăierile de întreținere la pomii fructiferi. Se îndepărtează ramurile uscate, bolnave sau care se intersectează. De asemenea, se pot face tăieri de formare pentru a stimula o creștere echilibrată și o producție mai bună de fructe.

Pregătirea solului

Solul trebuie afânat și îmbogățit cu compost sau îngrășăminte naturale. Această lucrare îmbunătățește structura solului și asigură nutrienții necesari plantelor. În zonele unde pământul s-a compactat peste iarnă, săparea sau greblarea ușoară este esențială.

Plantarea și semănatul timpuriu

La începutul lunii martie se pot semăna în grădină legume rezistente la frig, precum spanacul, salata, ridichile sau ceapa. De asemenea, este o perioadă bună pentru plantarea unor pomi fructiferi și arbuști ornamentali.

Îngrijirea gazonului

Dacă există gazon, acesta trebuie curățat de frunze și resturi vegetale. O greblare ușoară ajută la aerisirea solului și stimulează regenerarea firelor de iarbă. În unele cazuri, se poate face și prima fertilizare ușoară.

Verificarea uneltelor și a sistemelor de irigare

Înainte de începerea lucrărilor intense de primăvară, este recomandată verificarea uneltelor de grădinărit și a sistemelor de irigare. Repararea sau înlocuirea pieselor uzate va economisi timp pe parcursul sezonului.

În concluzie, începutul lunii martie este momentul în care grădina prinde din nou viață. Cu puțină atenție și câteva lucrări esențiale, grădinarii pot pregăti terenul pentru un sezon bogat și sănătos.