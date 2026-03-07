Produs nelipsit de pe masa românilor, retras din magazine

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează cumpărătorii că operatorul Vel Pitar România a inițiat o acțiune de rechemare/retragere pentru următoarele produse, identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj:

Pâine Domnească Albă 1 kg – loturile cu termen de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C, 17.03.26C,

Deplina Extra albă 600 g – lot cu termen de expirare: 05.03.26C.

Ce trebuie să facă consumatorii

Persoanele care dețin produsele cu termenele/loturile menționate sunt rugate să nu le consume, să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde au fost achiziționate până la data de 17.03.2026. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.