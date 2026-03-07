Concursul interjudețean de consiliere școlară „Exprimă-te liber!” ajunge la o nouă ediție

Concursul interjudețean de consiliere școlară prin artterapie „Exprimă-te liber!” ajunge la o nouă ediție. Evenimentul va avea loc în perioada 11-12 martie 2026 și este organizat de CJRAE Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Consiliul Județean Sălaj și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

„Credem în puterea artei de a transforma emoțiile în culoare, gândurile în creație și visurile în curaj. Oferim elevilor un spațiu sigur în care să-și descopere vocea interioară, să-și exprime trăirile și să-și valorifice creativitatea. Prin artterapie, învățăm că fiecare emoție contează, fiecare poveste merită spusă și fiecare copil are un potențial unic”, se arată în anunțul CJRAE Sălaj.

Acest concurs presupune implicarea elevilor în realizarea unor lucrări ingenios concepute şi transmiterea unor mesaje educaţionale de impact prin intermediul diferitelor tehnici de exprimare specifice artterapiei. Conceptul proiectului „Exprimă-te liber!” este unul în care procesul de consiliere psihopedagogică se desfășoară într-un mod inedit, original, sub forma unui spectacol – concurs, în care tehnicile de consiliere psihopedagogică se îmbină cu tehnicile specifice artterapiei, pentru a facilita dezvoltarea elevilor în plan personal și educațional.

Elevii își pot alege tehnica potrivită, care îi ajută mai bine să se exprime, fără să fie absolut necesar să dovedească un talent artistic în tehnica aleasă. În procesul de evaluare primează valoarea educațională a mesajului transmis și impactul mesajului și mai puțin talentul sau acuratețea artistică. În acest fel, este urmărită facilitarea exprimării libere, dezvoltarea capacității de autodezvăluire, exprimarea opiniilo, nevoilor și trăirilor prin tehnici preferate, artistice, ludice.