# Mă mai uit și eu pe Facebook-ul vieții, dacă tot m-am înscris în fel de fel de grupuri sălăjene. Văd o postare a unui nene, bineînțeles sub anonimat, în care atașează și o fotografie cu o doamnă. Cică le-ar scrie bărbaților însurați, că ar duce lipsă, alea-alea, mai de prost gust… Urât gest, stimat domn. Vezi că grupurile și platformele de întâlniri le găsești prin alte părți. Într-un final, a revenit cu urăturile de rigoare, cerându-și scuze. Și uite așa unii se mai potolesc. E urât a denigra, dar și mai frumos să taci într-un final. Hai că se poate să fim și asumați, chiar și așa, sub anonimat.

# Un clujean a fost la Zalău să-și ia mașină. Deja se cam știe oriunde în țară că la noi se găsesc mașini. Cum a durat ceva plimbarea pe la poalele Meseșului, tânărul venit să-și ia mașina mult dorită a traversat și Zalăul, iar, spre mirarea sa, îmi spune: „Aici e plin de mașini de luat, dar zici că la voi e oraș plin de plăcinte, sigur nu muriți de foame.” Da, adevărat, Zalăul e o oază a plăcintăriilor, și de-a dreptul făcute chiar cu gust.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu