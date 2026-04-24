„Militar pentru o zi” – experiență educativă dedicată Zilei Forțelor Terestre

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Forțelor Terestre, Regimentul 69 Artilerie „Silvania”, în colaborare cu Batalionul 691 Artilerie Antitanc „General Ion Dragalina” și Centrul Militar Județean Sălaj, a organizat activitatea intitulată „Militar pentru o zi”, destinată elevilor din unitățile de învățământ din garnizoana Șimleu Silvaniei.

Evenimentul a avut ca scop familiarizarea tinerilor cu specificul vieții militare, dar și cultivarea respectului față de valorile fundamentale ale Armatei României. Elevii participanți au avut oportunitatea de a lua parte la o serie de ateliere interactive, concepute pentru a oferi o perspectivă autentică asupra activităților desfășurate de militarii din Forțele Terestre. Printre acestea s-au numărat prezentări de tehnică de luptă, armament de infanterie, dispozitive de cercetare și supraviețuire, vizitarea Sălii tradițiilor unității precum și parcurgerea unui traseu aplicativ-militar. De asemenea, participanților le-a fost prezentată oferta educațională a Ministerului Apărării Naționale, deschizându-li-se astfel noi perspective de carieră.

Ziua Forțelor Terestre, celebrată anual în data de 23 aprilie, odată cu sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – patronul spiritual al militarilor din această categorie de forțe – reprezintă un moment de profundă semnificație pentru Armata României. Această zi simbolizează curajul, sacrificiul și devotamentul celor care, de-a lungul timpului, au apărat independența și integritatea teritorială a țării.

Transmiterea valorilor militare către tânăra generație este esențială pentru formarea unor cetățeni responsabili, disciplinați și conștienți de importanța implicării civice. Activități precum „Militar pentru o zi” contribuie la consolidarea legăturii dintre armată și societate, oferind tinerilor modele autentice de profesionalism și integritate.

Militarii Forțelor Terestre se remarcă prin rigoare, spirit de echipă, reziliență și un profund simț al datoriei. Prin dedicarea și profesionalismul lor, aceștia continuă să reprezinte un pilon de stabilitate și siguranță pentru societatea românească, demonstrând zi de zi că onoarea și responsabilitatea nu sunt doar valori declarative, ci principii trăite.

Activitatea desfășurată la Șimleu Silvaniei a reconfirmat faptul că investiția în educația și orientarea tinerilor reprezintă o prioritate, iar deschiderea Armatei către comunitate este un pas esențial în construirea unui viitor solid și sigur.

Pop Adelina

foto: Petrovan Răzvan