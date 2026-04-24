Nesimțirea, la volan prin Jibou

Zilele trecute, polițiștii din Jibou au oprit pentru control un autoturism care se deplasa prin orașul Jibou. La volanul mașinii a fost identificat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Someș-Odorhei, care avea dreptul de a conduce suspendat din data de 17 martie 2026, ca urmare a săvârșirii unei abateri la regimul rutier. Pentru fapta sa, tânărul este cercetat penal. Pentru astfel de fapte, permisul de conducere ar trebui anulat definitiv. Poate așa ne vom învăța minte.

Imagine cu rol ilustrativ