Risc de închidere a Centrului de Permanență din Zalău

Din păcate, funcționarea centrelor de permanență din Sălaj se confruntă cu probleme. Directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj, Dana Cordea, a declarat că nu există interes din partea medicilor pentru a profesa în aceste centre, principala problemă fiind subfinanțarea. Pentru fiecare oră de gardă un medic primește 40 de lei, sumă din care trebuie să plătească medicamente și să deconteze alte cheltuieli. Aici e marea problemă. În prezent, în județ funcționează patru centre de permanență: în Zalău, Șimișna, Crasna și Cehu Silvaniei. Despre redeschiderea centrului din Hida și înființarea unui centru de permanență la Șărmășag nu se poate vorbi deocamdată tot din cauza lipsei medicilor interesați. Recent și Centrul de Permanență din Zalău a fost pe punctul de a se închide tot din cauza banilor mult prea puțini pe care îi primesc medicii și a lipsei cadrelor medicale. Din fericire, problema a fost rezolvată prin intervenția autorităților locale, dar riscul de închidere a rămas.

