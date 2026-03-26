# Mai sunt și tineri în Zalău care migrează de la o chirie la alta. Unii le schimbă ca să fie cât mai aproape de locul de muncă, alții pentru un confort sporit, iar unii… din cauza vecinilor. Într-un apartament din zona Astralis se mutase recent un tânăr care a avut surpriza să se confrunte rapid cu gălăgie și înjurături „clasice” în engleză, toate exclusiv noaptea, deja hotărât să-și caute o altă locuință. La început, acesta a bănuit certuri domestice sau chiar activități online mai… deocheate, tot mai populare de la un an la altul. Însă realitatea era alta. Vecina muncea remote pentru o companie din Statele Unite. Deranjat de zarvă, tânărul a abordat-o pentru lămuriri, mai ales că și el are un program strict la o companie din oraș. Dincolo de disconfort, el s-a dovedit cuprins de un gest uman, de empatie, temându-se că fata s-ar putea afla în pericol. În final, misterul a fost unul banal, dar elucidat, întrucât aceasta este doar o angajată epuizată de șirul nesfârșit de sarcini venite de peste ocean.

# Pe de altă parte, avem ceva primari sălăjeni care se tot laudă cu realizările lor, nelipsite de fotografiile „din teren” cu asfaltări, borduri și marcaje proaspăt trasate. Însoțite de descrieri pompoase, postările sunt chiar impresionante și convingătoare, mai ales pentru un străin care nu cunoaște gropile de pe șosele. Realitatea? Mulți se laudă cu simple petice, uitând să scoată la lumină și neregulile, precum drumulețele stricate, ascunse de ochiul critic. E clar, Feisbucul rămâne cel mai bun instrument de campanie, unde realitatea se ajustează după propriul stil.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu