„Legea femicidului”, adoptată în Parlament. Ce înseamnă pentru sălăjence?

„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlamentul României miercuri, iar odată cu aceasta, agresorii vor primi pedepse cu ani mulți în spatele gratiilor sau chiar închisoare pe viață. Acest proiect de lege, ce introduce atât termenul de „femicid” în legislație, cât și pedepsirea acestuia și încadrarea sa ca omor calificat, a fost adoptat cu o majoritate clară la Camera Deputaților. Pentru a intra în vigoare, președintele Nicușor Dan va trebui să o promulge.

„Femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”, după cum se arată în proiectul de lege. De asemenea, acesta prevede protecție pentru orfanii femicidului și pedepse atunci când violența are loc în prezența minorilor.

Potrivit unei analize Snoop, publicate în 2025, la fiecare trei zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. Anul trecut, la nivel național, au fost ucise 59 de femei.

Cazuri de violență în Sălaj

Cu toate că, la acea vreme, au fost raportate, la nivel de județ, cazuri de agresiuni împotriva sălăjencelor, au fost emise ordine de protecție, iar autoritățile au intervenit la timp. În zeci de județe din România a avut loc cel puțin un omor. Potrivit datelor, Sălajul se numără printre județele fericite în care nu au fost raportate astfel de cazuri.

Coeficient de criminalitate scăzut

În ceea ce privește coeficienții de criminalitate specifici la nivel de județe pentru anul 2025, Sălajul se regăsește printre cele unde acesta este unul scăzut. Cu alte cuvinte, indicele de criminalitate aferent anului precedent a fost de 24,88 în Sălaj, mai mic comparativ cu anul 2024, când era de 26, fiind unul dintre cele mai mici din România.

În județele vecine, precum Bihor, Cluj și Maramureș, au fost raportate atât crime, cât și tentative de omor. Cu toate acestea, în ultimul an au fost raportate mai multe cazuri de violență și încălcări ale ordinelor de protecție și în Sălaj, în care bărbați au fost cercetați pentru astfel de fapte, inclusiv violență în familie sau amenințări.

În vara anului precedent, un bărbat în vârstă de 55 de ani din comuna Bobota a fost reținut de polițiști și cercetat, după ce și-ar fi amenințat soția cu acte de violență. În acel moment, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar scenele au fost raportate de fiul său, în vârstă de 25 de ani. Pe numele bărbatului, polițiștii au emis un ordin de protecție, pe care acesta l-a încălcat. Având asupra sa un recipient cu lichid inflamabil, o brichetă și un obiect tăietor, bărbatul s-a deplasat la domiciliu, unde și-a amenințat familia, încălcând măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.