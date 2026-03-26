Fermierii sălăjeni se tem că vor rămâne cu mieii nevânduți din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Sălajul se numără printre județele din România cu efective semnificative de oi și capre, iar cei mai mulți crescători de animale s-au grupat în asociații de profil. În această primăvară, mieii sunt frumoși, dar și acest sector este grav afectat de creșterea prețului la carburanți. În plus, țările arabe reprezentau principala destinație pentru mieii din turmele sălăjenilor. Numai că, spun reprezentanții asociațiilor de profil, conflictul militar din Orientul Mijlociu s-ar putea să le încurce socotelile, iar cererea pentru miei să scadă simțitor. Crescătorilor le este teamă nu doar de cererea mică, ci și de faptul că prețurile oferite de intermediari se vor situa sub așteptări.

