# Se aude în târg că pe la unele instituții ar urma să fie făcută ordine, cu măsurile deja mult prea bine cunoscute de tot poporul. Deși mai toată lumea de la ghișee e cam speriată, unii funcționari nu ezită să aibă scăpări și reacții nervoase față de mulți dintre cetățeni. Răbdarea e limitată, suntem pe deplin conștienți, dar dacă unii au impresia că așa își vor păstra fotoliile călduțe la stat, se înșală. În viitor, dacă ne-om digitaliza și mai mult, măcar știm că dispozitivele n-or fi nervoase pe noi când nu înțelegem „ce vrea să spună autorul”.

# Am avut o discuție mai aprinsă cu un zălăuan, mare și tare pornit că partidele or reuși cumva să termine, cică, tunelul Meseș mai repede, că vor face campanie la alegerile din 2028 și, zicea el, a auzit că va fi fix cum vor promite. Nu știu ce să zic, cert e că promisiunile de așa anvergură nu lipsesc pe la noi, dar tunelul, mai greu de realizat decât o navă spațială încă negândită, sigur nu va fi gata mai repede, iar frica mea e că nici la timp. Măcar bine că e aproape gata drumul de la Poarta Sălajului…

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu