Peste 43.000 de sancțiuni aplicate pe șoselele din Sălaj în 2025. Viteza rămâne principala abatere

Polițiștii rutieri sălăjeni derulează, la nivelul județului, activități de informare și prevenire în cadrul Planului național de măsuri „Siguranță rutieră pentru pietoni și bicicliști în 2026”.

Obiectivul autorităților îl reprezintă creșterea gradului de siguranță în trafic pentru aceste categorii vulnerabile de participanți la trafic.

În ciuda măsurilor adoptate și a activităților desfășurate de polițiștii rutieri, anul trecut, în Sălaj, au fost înregistrate 58 de accidente rutiere grave, în urma cărora 15 persoane și-au pierdut viața, 46 au fost rănite grav, iar 31 au fost rănite ușor.

De asemenea, în anul 2025, principalele cauze ale accidentelor rutiere grave în județul Sălaj au fost abaterile bicicliștilor și ale pietonilor.

În urma abaterilor de la legislația rutieră comise de bicicliști au fost înregistrate nouă accidente, soldate cu un deces și opt persoane rănite grav, iar în urma abaterilor săvârșite de pietoni au fost înregistrate șapte accidente, soldate cu cinci decese și doi răniți grav.

Zeci de mii de sancțiuni

În urma acțiunilor organizate și a neregulilor constatate, în anul 2025, polițiștii rutieri au aplicat 43.241 de sancțiuni contravenționale.

Cele mai frecvente abateri au vizat bicicliștii, însumând 981 de sancțiuni, pietonii, în numele cărora oamenii legii au aplicat 2.720 de sancțiuni, depășirea limitei legale de viteză sau viteza neadaptată la condițiile de drum, aspect pentru care polițiștii au aplicat 14.698 de sancțiuni, precum și neacordarea priorității pietonilor, fiind acordate 136 de sancțiuni.

Pentru prevenirea accidentelor în care sunt implicați pietoni, bicicliști sau căruțași, în primele două luni ale anului 2026, polițiștii rutieri au organizat 38 de acțiuni.

Polițiștii rutieri vor continua activitățile de informare și prevenire și recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, pentru siguranța tuturor.