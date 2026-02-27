# Gurile rele vorbesc că prin câteva comune sălăjene sunt consilieri locali puși mereu pe scandal, pe amenințări și denigrări. Baiul e că aproape toți cei vizați sunt trecuți de prima tinerețe, dar se pare că n-au învățat ce este civilizația. În plus, ei încă așteaptă ca marile fabrici să se întoarcă la statul român, să redevină ce au fost acum patru decenii. Da, viitorul sună bine cu astfel de aleși locali.

# Începe să bată vântul pe unicul bulevard din oraș. Tot mai multe spații goale își caută chiriași. În schimb, farmaciile, magazinele de haine second și păcănelele înfloresc. Pax!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu