Astăzi, la ora 12, în zona Bisericii Sfânta Vineri din Zalău vor fi activate sirenele de alarmare publică, în cadrul unui exercițiu de adăpostire. Nu este o situație reală de urgență. Pompierii vă îndeamnă să rămâneți calmi și să nu intrați în panică. Exercițiul are rolul de a verifica și îmbunătăți capacitatea de reacție în caz de nevoie.
2 Thoughts to “Atac în Zalău. Exercițiu. Vor răsuna sirenele”
Pe str Sfânta Vineri nu e nicio Biserică, e o Catedrală !
DEX: CATEDRALĂ, catedrale, s. f. Biserică în care serviciul religios este oficiat de obicei de un arhiereu-episcop.