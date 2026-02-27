Atac în Zalău. Exercițiu. Vor răsuna sirenele

Astăzi, la ora 12, în zona Bisericii Sfânta Vineri din Zalău vor fi activate sirenele de alarmare publică, în cadrul unui exercițiu de adăpostire. Nu este o situație reală de urgență. Pompierii vă îndeamnă să rămâneți calmi și să nu intrați în panică. Exercițiul are rolul de a verifica și îmbunătăți capacitatea de reacție în caz de nevoie.

Share Whatsapp Email