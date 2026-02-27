Atac în Zalău. Exercițiu. Vor răsuna sirenele

Adrian Lungu

Astăzi, la ora 12, în zona Bisericii Sfânta Vineri din Zalău vor fi activate sirenele de alarmare publică, în cadrul unui exercițiu de adăpostire. Nu este o situație reală de urgență. Pompierii vă îndeamnă să rămâneți calmi și să nu intrați în panică. Exercițiul are rolul de a verifica și îmbunătăți capacitatea de reacție în caz de nevoie.

  1. Tăunul
    27 februarie 2026 at 10:48

    Pe str Sfânta Vineri nu e nicio Biserică, e o Catedrală !

    1. Adrian Lungu
      27 februarie 2026 at 11:49

      DEX: CATEDRALĂ, catedrale, s. f. Biserică în care serviciul religios este oficiat de obicei de un arhiereu-episcop.

