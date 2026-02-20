# Avem centură, dar cea veche e plină de camioane. Că așa e la noi. Semne amplasate aiurea, polițiști ce nu-și fac treaba. Nimic nou sub soare.

# S-a scumpit parcarea în centrul municipiului, noi zicem că nu e rău. Rău e că sunt pline trotuarele de mașini, iar pietonii se strecoară printre ele, riscând accidente. De mămicile cu cărucioare nu mai are rost să vorbim, ele au nevoie de elicopter.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu