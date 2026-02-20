Unde mergem?

Vineri 20.2.2026

• Film – Micuța Amélie, Cinematograful Scala – ora 16

• Film – Încă una și mă însor, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Raliul de la Paris la piramide, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Film – F*ck Valentines Day: La naiba cu Ziua Îndrăgostiţilor, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert: ALTAR, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

• Film – Cazul Samca, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Stand Up Comedy: Nicu Bendea şi prietenii!, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20.30

Sâmbătă 21.2.2026

• Film – Surzenie, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Anaconda, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Necunoscuţii: Capitolul final, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Cod roşu: Apocalipsa, Cinematograful Scala – ora 19.20

Duminică 22.2.2026

• Film – Bernard: Misiune pe Marte, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Raliul de la Paris la piramide, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Dragoste la țară, Cinematograful Scala – ora 15.40

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Volei Divizia A1: SCM Zalău – SCM Craiova, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 17

• Film – Avatar: Foc și cenușă , Cinematograful Scala – ora 17.45

• Film – Băieți de oraș: Golden Boyz, Cinematograful Scala – ora 19