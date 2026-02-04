# Intersecția de lângă Tribunal a devenit un loc de neliniște pentru mulți conducători auto care vin dinspre Perla. Semnul cedează trecerea te face să te uiți peste tot și nicăieri, nu te ajută cu nimic, te face să aștepți cu nemiluita neștiind unde și ce culori sunt la semafoarele celelalte, cine trece, cine stă. Îl felicităm maxim maxim pe cel care a avut ideea acestui minunat semafor. Stai jos, ești repetent.

# No, tăt la Perla și Zahana rămânem. O tanti și-a scăpat punga pe jos. Tăte nuncile s-au împrăștiat pe trotuar și pe șosea. Spărgătorul de nuci a rămas șomer. Câteva kile de nuci au ajuns cremă pentru porumbei. Nici punjile nu mai sunt ce-au fost plasele de rafie.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu