Ministerul Culturii anunță verificări la Cehu Silvaniei

Potrivit Ministerului Culturii, cauzele prăbușirii urmează să fie stabilite printr-o anchetă a autorităților competente. Se verifică inclusiv modul de executare a lucrărilor aflate în derulare în perimetrul șantierului. Începând cu anul 2025, Parohia Reformată derulează un proiect de reabilitare a monumentului, finanțat prin Timbrul Monumentelor Istorice, în valoare de aproximativ 10 milioane lei. Lucrările vizează consolidarea structurii, restaurarea fațadelor și a șarpantei, precum și refacerea instalațiilor. Evoluția situației este monitorizată permanent, iar informațiile oficiale vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile. „Vom căuta să contribuim cu tot ceea ce ne stă în putință pentru ca, după clarificarea situației și încheierea anchetelor, să continue restaurarea și recuperarea bunurilor și a valorilor moștenite de sute de ani”, a mai anunțat Ministerul.

