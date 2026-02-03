# Îi plin în Zălau de numere cu mașini de Polonia. Oare ce îi baiu, știe cineva? Polonia ca Polonia, dar ce facem cu România? Gurile rele urlă că multe dintre aceste mașini n-ar avea asigurare. Mno, mare grijă.

# Mno, altă minunăție. Zvonul cela rău zâce că tăt mai multe primării die comune vor să-și alcăzască drone. Nu știm ce vor să facă cu ele. Poate vor să vadă cum se lucră la canalizare sau la aquaparkul ăla de să tăt construiește de un secol.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu