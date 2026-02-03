S-a apropiat de casa părinților și a ajuns în arest

În această dimineață, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 31 de ani, din comuna Meseșenii de Jos, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție. În fapt, la data de 2 februarie, în jurul orei 23, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat din comuna Meseșenii de Jos, cu privire la faptul că fiul său, față de care atât el, cât și soția acestuia aveau emis ordin de protecție, s-a deplasat la domiciliul lor. Prin ordinul de protecție emis de magistrații Judecătoriei Zalău, în data de 17 decembrie 2025, bărbatului îi era interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de locuința părinților săi. Bărbatul a părăsit casa înainte de sosirea echipajului de poliție, fiind identificat în fața clădirii, în care locuiesc părinții săi, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând a fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive. Reamintim faptul că în luna ianuarie a acestui an, față de bărbat a mai fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore tot pentru încălcarea măsurile impuse în ordinul de protecție.

Share Whatsapp Email