Percheziții la Pustă-Vale (VIDEO)

Polițiștii din Șimleu Silvaniei au pus vineri în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Pustă-Vale, la domiciliile unor persoane care desfășoară activități neautorizate de dezmembrări auto, bănuite de comiterea infracțiunilor de incendierea oricărui tip de deșeu/substanță sau obiect și de eliminarea, deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiști, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite numeroase piese auto rezultate din dezmembrarea autoturismelor, precum și numeroase urme de distrugere prin incendiere a materialelor textile și plastice, care fac obiectul cauzei. De asemenea, au fost puse în executare trei mandate de aducere, față de cei trei bărbați, de 27, 35 și 37 de ani, toți din localitatea Pustă, bănuiți de comiterea infracțiunilor.

La activități au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, cât și reprezentanți din cadrul Gărzii de Mediu Sălaj. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Șimleu Silvaniei continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei, în vederea documentării întregii activități infracționale a celor trei persoane.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

