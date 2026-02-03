Echipa Dinamyc Zalău, calificată în play-off-ul de promovare în Liga Zimbrilor

Asociația Club Sportiv Dinamyc Zalău, echipă de handbal masculin antrenată de sălăjeanca Adriana Ștefănescu, sora fostului internațional la volei masculin Adrian Gontariu, s-a calificat în play-off-ul de promovare în Liga Zimbrilor (prima ligă) din Divizia A, chiar la prima lor participare în acest eșalon. Echipa a terminat pe locul 3 în seria C, obținând calificarea grație golaverajului superior față de alte echipe. Felicitări, Adriana! Succes tuturor jucătorilor echipei.
