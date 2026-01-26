Zvonoteca

Magazin Salajean

# Au reapărut discuțiile pro și contra vaccinării. Unora nu le-a trecut nici acum și vor să acționeze statul în judecată. Bine, gurile rele vorbesc că cei în cauză nu știu despre ce vaccin este vorba, cel pe care l-au primit în copilărie sau împotriva gripei. Oameni buni, hotărâți-vă.

# Noroc că a dat Dumnezeu de s-a mai încălzit vremea, nu de alta, dar sunt localități în Sălaj unde derdelușul e drumul de fapt. A, încă ceva. Am mai auzit că e tot mai aglomerat la pus mâna și piciorul în ghips. Trist, domnule, trist.

* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu

One Thought to “Zvonoteca”

  1. Zvonoteca - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    26 ianuarie 2026 at 10:17

    […] ceva. Am mai auzit că e tot mai aglomerat la pus mâna și piciorul… Articolul Zvonoteca apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde

Leave a Comment