# Au reapărut discuțiile pro și contra vaccinării. Unora nu le-a trecut nici acum și vor să acționeze statul în judecată. Bine, gurile rele vorbesc că cei în cauză nu știu despre ce vaccin este vorba, cel pe care l-au primit în copilărie sau împotriva gripei. Oameni buni, hotărâți-vă.

# Noroc că a dat Dumnezeu de s-a mai încălzit vremea, nu de alta, dar sunt localități în Sălaj unde derdelușul e drumul de fapt. A, încă ceva. Am mai auzit că e tot mai aglomerat la pus mâna și piciorul în ghips. Trist, domnule, trist.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu