Mai mulți cititori ne-au anunțat că întâmpină probleme pe drumul spre Cehei. Printre problemele anunțate se numără comportamentul unor locuitori din zonă. „Sâmbătă, deplasându-mă pe strada Independenței din Șimleu Silvaniei, în direcția Cehei, am observat prea târziu că pe carosabil erau așezate capace de flacon în care erau bătute cuie. Din păcate, la aproximativ 100 de metri distanță am făcut pană la ambele roți”, a declarat unul dintre conducătorii auto afectați.
One Thought to “Atenție! Cuie pe drumul spre Cehei”
