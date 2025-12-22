# Din apriga dorință de digitalizare și virtualizare a anumitor servicii publice, în Sălaj, la câteva instituții, accesul pentru rezolvarea problemelor se face doar pe bază de programare online. Baiul e când vine lelea Veronică de pă ultima uliță a satului și i se spune că îi trebuie programare online. Biata femeie se uită ca la catedrală și nu înțelege ce e aia. Băbăieț, lăsați-o mai moale cu prostiile și ocupați-vă de probleme reale, nu de afumături.

# Vai de cei care nu știu să se retragă la timp și împroașcă doar noroi în jurul lor. Baiul nu e doar cu aceștia, ci și cu cei din jurul lor. Vorba aia, spune-mi cu cine umbli ca să îți spun cine ești.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu