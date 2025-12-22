A dispărut Mirela

Aseară, polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost anunțați că o minoră, în vârstă de 16 ani, Mirela Ciorba, a plecat voluntar de la domiciliul său din localitatea Pusta, iar până în prezent nu a revenit.

SEMNALMENTE: înălţime aproximativ 1,60 m, aproximativ 50 de kilograme, ten măsliniu, ochi căprui, păr brunet.

ÎMBRĂCĂMINTE: rochie galbenă cu imprimeu floral, bluză de culoare albă.

Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această minoră sunt rugaţi să se adreseze celei mai apropiate unități de Poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112!

Foto: IPJ Sălaj