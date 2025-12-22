Multicom a desemnat câștigătorul Marelui Premiu – Dacia Duster

Multicom anunță încheierea cu succes a campaniei promoționale desfășurate recent și desemnarea câștigătorului Marelui Premiu. Acesta este Borz Dan, din Jibou, premiul constând într-un autoturism Dacia Duster.

Campania s-a bucurat de un interes deosebit din partea clienților, fiind eliberate aproximativ 40.000 de tichete de participare, aferente cumpărăturilor în valoare minimă de 300 lei, condiție obligatorie de participare. Tragerea la sorți a fost realizată în conformitate cu regulamentul oficial al campaniei, într-un mod transparent și corect, câștigătorul fiind desemnat aleatoriu dintre toate tichetele valide.

Valoarea totală a premiului este de 119.993 lei (TVA inclus).

Multicom este o companie românească cu tradiție în domeniul comerțului, orientată constant spre satisfacerea nevoilor clienților săi printr-o ofertă diversificată, produse de calitate și campanii promoționale atractive. De-a lungul timpului, Multicom a pus accent pe relația de încredere cu clienții și pe recompensarea fidelității acestora.

La final, mulțumim tuturor participanților pentru implicare și încredere și îi invităm să ne urmărească în continuare, deoarece și în anul viitor pregătim noi campanii, premii atractive și surprize speciale pentru clienții Multicom.

Director Executiv,

Marius Iosif