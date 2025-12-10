# Crăciunul e în 25 decembrie, dar județul freamătă de evenimente dedicate bătrânului Crăciun, toată lumea colindă, pomii sunt împodobiți, rafturile sunt pline, toți se laudă cu evenimentele dedicate acestei sărbători. Oameni buni, noi vă propunem să începem a colinda și pe la instituții a ura din septembrie, să fim siguri că ajugeți toți la ușile cui trebuie. Ler.

# Și dacă tot vorbim de a merge cu steaua pe la instituții, gurile rele povestesc că e o adevărată provocare și că tăte doamnele de la școală încearcă să ajungă cu colinda pe la instituții, să colinde pruncii în fața marilor șăfi. Ce ți-e și cu sărbătorile.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu