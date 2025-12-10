Anuarul presei sălăjene 2025, publicație editată de Asociația Jurnaliștilor din Sălaj, poate fi accesat de cititori

Anuarul presei sălăjene 2025, publicație editată de Asociația Jurnaliștilor din Sălaj, a apărut și în acest an, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj.
Acesta aduce la un loc o serie de materiale apărute și difuzate în parcursul întregului an de numeroase publicații: Agerpres, Caiete Silvane, Graiul Sălajului, Hepehupa, Magazin Sălăjean, Reporter pur și simplu, Szilágyság, Sportul Sălăjean, ZTV.ro și Radio România Actualități.
Semnează: Carmen Ardelean, Camelia Burghele, Imelda Chința, Doina Cociș, Ioana Deac, Gáspár Attila, Vasile Hatos, Kulcsár Mária, Alexandru Kürti, László László, Marcel Lucaciu, Adrian Lungu, Alice Valeria Micu, Marius Morar, Daniel Mureșan, Elena Musca, Sebastian Olaru, Călin Onicaș, Călin Pavăl, Dănuț Pop, Marin Pop, Mihai-Tudor Ruțaș, Daniel Săuca, Marin Ștefan, Alexandru Tamba și Vicsai Zsolt.
Anuarul poate fi accesat și citit online, pe site-ul Asociației Jurnaliștilor din Sălaj, ajs.ro.